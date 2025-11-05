Son Mühür / Atakan Başpehlivan 1. Motto Motorlu Taşıtlar Fuarı açılış töreni Gaziemir’de bulunan Fuar İzmir A Hol’de gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır’ın katıldığı fuarın açılış törenine sektörün ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Zafer Levent Yıldır: ESHOT filomuzdaki elektrikli araç sayımızı artırmak istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, “Sayın başkanımız Cemil Tugay’ın sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Ben uzun zamandır neden böyle bir fuar olmadığını düşünenlerdenim. Söylemek istediğim birkaç temel iki nokta var. Ben burada bir önemli not düşmek istiyorum, motorlu araç fuarı dediğimiz zaman güç tasarım ve yenilik. Yenilik dediğimiz zaman sadece daha hızlı olmak anlamına gelmiyor.

Aslında burada önemsememiz gereken hayal gücümüz ile doğaya uyumu bir araya getirme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Halkımızın çevre dostu araçlar hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. ESHOT filomuzdaki elektrikli araç sayımızı artırmak istiyoruz. Ev sahipliğini yaptığımız her fuar çok kıymetlidir. Ancak motorlu taşıtlar fuarı biraz daha farklıdır bunun net sebebi 19 yılın 18’inde ihracat şampiyonu olmuştur ülkemizde. Rakamlara baktığımızda 18 milyar dolarlık ihracat yapıldığını gördük. İzmir fuarcılığın Türkiye’deki öncü kentidir.” diye konuştu.

Selami Özpoyraz: Sektör her geçen gün büyüyor

Elektrikli araçlara geçişin artık sektörün olmazsa olmazı olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Bugün açılışını yaptığımız fuarın kentin potansiyelini bir kez daha göstermiştir. Kentimize yapılan bu fuarı kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz. Sektör her geçen gün büyüyor. Bir diğer önemli boyut ise ülkemizin yerli üretimdeki ilerlemedir. Bununla birlikte elektrikli araçlara geçiş akıllı sistemlerin yaygınlaşması gibi unsurlar artık tercih değil ve sektörün olmazsa olmazlarıdır. Bu kapsamda yeşil dönüşüm mekanizması süreçlerinde üyelerimizin farkındalığını artırmaya çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

Arda Yüksel: Yatırım iştahının olması hepimiz için mutluluk vericidir.

Yatırımcıların sektöre ilgisinin mutluluk verici olduğunu aktaranEge Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi Arda Yüksel, “Motorlu taşıtlar yarattığı istihdam ile ülkemizin en önemli sanayi kollarındandır. Önümüzdeki dönem için yatırım iştahının olması hepimiz için mutluluk vericidir. Ülkemizin potansiyelini daha ileriye taşımak için bu fuarlar son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Burak Tan: Avrupa’daki bazı ülkelerden de ileri bir noktadayız

Türkiye pazarında satılan her beş araçtan bir tanesinin artık elektrikli olduğunu belirten Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tan, “Türkiye’nin dört bir yanında uluslararası fuarlar düzenledik. Çıtayı daha da ileriye taşımanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün Türk otomotiv sektörünün ivme kazanacağı fuarda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu büyük pazarda otomotiv teknolojisi devamlı büyüyor ve gelişiyor.

Teknolojiye yön veren ve pandemiden sonraki kırılmalardan sonra Çin çok iyi bir konum aldı özellikle elektrikli araçlar sektöründe hızla kalitesini artırdı. Bu da dünyadaki etkisinin çok ileri bir noktaya taşımış oldu. Türkiye’de trafikte dolaşan elektrikli araç sayısı 350 bini aştı geçtiğimiz seneye kadar şarj istasyonlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar vardı ancak artık satışlara paralel bir noktada gidiyor. Avrupa’nın ortalamalarında bazı ülkelerden de ileri bir noktadayız. Türkiye pazarında satılan her beş aracın bir tanesi elektriklidir.” dedi.