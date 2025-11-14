3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Balıkesirspor’a 1-0 yenilerek 6 puanda kalan ve yeniden düşme hattına gerileyen Altay’da tehlike büyüyor. Siyah-beyazlılar ilk yarının son 5 haftasında doğrudan kendi rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Lige verilen aranın ardından zorlu deplasman

Bahis soruşturması nedeniyle lige ara verilmesinin ardından Altay’ın ilk sınavı, 9 puanı bulunan Alanya 1221 deplasmanında olacak. Kritik mücadele, İzmir ekibi için çıkış maçı niteliği taşıyor.

Eskişehir Anadoluspor'u konuk edecek

Siyah-beyazlı ekip, Alanya dönüşünde bu kez yine 9 puanlı Eskişehir Anadoluspor’u İzmir’de ağırlayacak. Altay, iç sahada alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor.

İzmir Çoruhlu FK deplasmanına çıkacak

Altay, üçüncü haftada 8 puanı bulunan İzmir Çoruhlu FK ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir derbisi havasında geçmesi beklenen mücadele, alt sıralar için büyük önem taşıyor.

Nazillispor karşısında hayati bir maç

İzmir temsilcisi daha sonra sadece 2 puanı bulunan Nazillispor ile evinde karşılaşacak. Bu mücadele, ligde kalma adına “6 puanlık maç” olarak görülüyor.

İlk yarı Afyonspor deplasmanıyla bitecek

Altay, devre arasına girmeden önce son sınavını 6 puanlı Afyonspor deplasmanında verecek. Bu karşılaşma, siyah-beyazlıların ilk yarıyı tehlikeden uzak bir konumda kapatma hedefi açısından belirleyici olacak.

Hedef: maksimum puanla devre arasına girmek

Siyah-beyazlılar, bu 5 haftalık kritik süreçten maksimum puanı toplayarak devre arasına düşme potasından uzakta girmeyi planlıyor.