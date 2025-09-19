Kastamonu'da otelin beş kattaki penceresinden düşen Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İsfendiyar Mahallesi 125'nci Yıl Caddesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı, 5'inci kattaki odanın penceresinden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yeganeh Gholamı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi morga kaldırıldı.