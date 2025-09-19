Adana’nın Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan park tartışması kanlı bitti. 35 yaşındaki Dalyan Çopur, komşusu Hakan Akgün’ü (39) tabancayla vurarak öldürdü, kızı Azra Akgün’ü (17) ise ayağından yaraladı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Olay, 19 Mayıs Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hakan Akgün, komşusu Dalyan Çopur’un evinin önüne aracını park etti. Daha önce de bu konuda uyarıda bulunduğu belirtilen Çopur ile Akgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çopur, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Baş, karın ve göğsünden 7 kurşunla yaralanan Hakan Akgün yere yığıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de kızı Azra Akgün’ün ayağına isabet etti.

Hastanede yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Akgün, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Azra Akgün ise taburcu edildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Dalyan Çopur’u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinde ifadesi alınan Çopur’un, “Otomobilini sürekli evimin önüne park ediyordu. Daha önce de uyarmama rağmen yine aynı yere park etti. Uyarınca kavga çıktı, ben de tabancayla vurdum” dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.