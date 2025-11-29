Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nde bir otelin altındaki restoranda çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Olay sırasında otelde konaklayan 152 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sabah saatlerinde başladı

Yangın, saat 10.30 civarında İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak kesişiminde bulunan bir otelin altındaki restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan duman, çevredeki işletmeler ve otelin üst katlarına ulaştı. Alarmlar devreye girerken, otelde bulunan konuklar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye sırasında vatandaşların ağız ve burunlarını kapatarak dumandan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, otel ve çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenenler hastaneye sevk edildi

Yangın sırasında otel çalışanı 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından söz konusu kişiler, tedbir amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrollerde, her iki kişinin de durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, mutfak bölümünde başlayan yangının kesin sebebinin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağını belirtti.