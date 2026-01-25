Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta akşam saat 20.00 civarında bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde cesedin başının olmadığı ve bir kadına ait olduğu tespit edildi. Parmak iziyle yapılan kimlik belirleme çalışmasında hayatını kaybeden kişinin Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova olduğu ortaya çıktı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından naaş Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Havaalanında yurt dışına kaçarken yakalandılar

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, cinayetin Durdona Khokimova’nın sevgilisi olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. tarafından işlendiği, G.A.K. isimli şüphelinin ise ona yardım ettiği belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu iki zanlının Gürcistan’a kaçmak üzere İstanbul Havaalanı’na gittikleri tespit edildi. Yaklaşık 8 saat süren takip sonunda şüpheliler yurt dışına çıkamadan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Görüntülerde, Gürcistan’a kaçmaya çalışan şüphelilerin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı anlar yer aldı.