Son Mühür - İstanbul’un Şişli ilçesinde bir çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulunurken, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova olduğu tespit edildi. Konteynerde kadının başı ve kesilmiş bacaklarına rastlanmazken, başka bir sokakta bulunan valiz incelemeye alındı. Olay sonrası yüzlerce güvenlik kamerasını mercek altına alan polis ekipleri, Özbekistan uyruklu iki şüpheliyi Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakaladı. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta saat 20.00 civarında çarşafa sarılı cesedin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Konteynerde ve çevresinde delil araştırması

Mahallede kâğıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki konteynerde çarşafa sarılı bir ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulunan O.Ç., ekiplerle birlikte tekrar olay yerine geldi. Ardından Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak ayrıntılı çalışma başlattı. Konteyner ve çevresinde kapsamlı delil taraması yapıldı.

Ellerinde valizle dolaştılar

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında kadının başı ve kesilmiş bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüpheliler hakkında araştırma başlatıldı. Zanlıların konteyner çevresinde taşıdığı görülen valiz ise aynı mahalledeki Bozkurt Caddesi’nde bulunarak incelemeye alındı.

Yurtdışına kaçarken havaalanıda yakalandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları tek tek mercek altına alındı. İstihbarat ve Asayiş Şube ekiplerinin ortak çalışmasında, iki erkek şahsın bir valizle konteynerlerin bulunduğu noktaya gelip şüpheli davranışlar sergilediği belirlendi. Yapılan takip sonucunda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ile Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

İlk itiraf geldi

Zanlılara yönelik sorgulamada Turdımurotov’un, maktul Durdona Khakımova ile arasında duygusal bir ilişki olduğunu ve yaşanan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı sürdürürken, olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. (58) de gözaltına alındı. Böylece dosya kapsamında yakalanan şüpheli sayısı üçe çıktı.

Cinayet evi görüntülendi

Öte yandan İstanbul’u sarsan kesik baş cinayetiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin genç kadını Ümraniye’de öldürdükten sonra parçalanan cansız bedenini valiz içine koyarak taksiyle yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Şişli’ye taşıdıkları belirlendi. Zanlıların emniyette verdikleri ifadelerin ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak’taki adreste inceleme yaptı. Dört katlı binanın zemin katında yer alan dairenin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, içeride sehpa üzerinde bir fotoğraf bulunduğu görüldü.

Hayatını kaybeden Durdona Khokimova’nın karşı dairesinde oturan Behruz Toşbatov, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi. Sonra apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi. Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş. Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık"