Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, usta yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumarak sanat dünyasını derin bir yasa boğdu. Modern Türk tiyatrosunun inşasında en önemli yapı taşlarından biri olan Dormen için ömrünü adadığı sahnede, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde görkemli ve duygu yüklü bir veda töreni gerçekleştirildi. Sanat camiasının dev isimlerinin bir araya geldiği törende, usta sanatçının üretim azmi ve beyefendi kişiliği hafızalara bir kez daha kazındı.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda

Türk tiyatrosuna yön veren dev isim Haldun Dormen, son kez perdelerin açıldığı Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sanatçı dostları ve sevenleri tarafından karşılandı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra Nevra Serezli, Halit Ergenç, Göksel Kortay, Erol Evgin ve Murat Ovalı gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan merasimde, usta sanatçının hayatından kesitler sunan özel bir video gösterimi yapıldı. Salonu dolduran kalabalık, Dormen’i dakikalarca ayakta alkışlarken, gözyaşları usta isme duyulan derin özlemin ifadesi oldu.

Halit Ergenç: "Tek bir ömre onlarca hayat sığdırdı"

Törenin moderasyonunu üstlenen ve kürsüde duygularına hakim olmakta zorlanan oyuncu Halit Ergenç, bu veda konuşmasının hayatındaki en ağır sorumluluklardan biri olduğunu dile getirdi. Dormen’in disipline ve tempoya verdiği önemi hatırlatan Ergenç, töreni tam da hocasının öğrettiği gibi doğaçlamadan uzak ve profesyonel bir akışla tamamlamaya gayret edeceklerini belirtti. Usta sanatçının sadece bir tiyatrocu değil, herkesin hayatına dokunan bir rehber olduğunu vurgulayan Ergenç, "Onu ne kadar anlatsak eksik kalır; o, bir ömrün içine onlarca insanın sığdıramayacağı kadar çok başarıyı ve hayatı sığdırdı" dedi.

Göksel Kortay: "Tiyatronun ışığı söndü, karanlıkta kaldık"

Haldun Dormen’in en yakın yol arkadaşlarından Göksel Kortay, yaptığı dokunaklı konuşmada tiyatronun büyük bir meşalesini kaybettiğini ifade etti. Dormen’in "keşke" kelimesini lugatından sildiğini ve en zor anlarda bile umutla yeni bir sayfa açtığını belirten Kortay, usta sanatçının paylaşımcı kimliğine dikkat çekti. Dormen’in evini, sofrasını, bilgisini ve yaşam enerjisini herkesle cömertçe paylaştığını anlatan Kortay, onun ileriye bakan, inatçı ve cesur ruhunun tüm sanatçılar için örnek bir pusula olduğunu dile getirdi.

Nevra Serezli ve Erol Evgin’den duygu yüklü anılar

Sahneye çıkan usta oyuncu Nevra Serezli, geçmişini, hocasını ve en yakın dert ortağını kaybetmenin acısını paylaştı. Metin Serezli’nin kaybından sonra aynı derin kederi tekrar yaşadığını belirten Serezli, Haldun Dormen’in mutluluğunun kaynağı olduğunu ifade etti. Müzik dünyasının efsane ismi Erol Evgin ise lise yıllarından beri Dormen hayranı olduğunu söyleyerek, sadece sahne sanatlarını değil, bir davetin ertesi günü teşekkür telefonu açmak gibi zarafet dolu insanlık derslerini de ondan öğrendiğini vurguladı. Evgin, Dormen’in modern tiyatroya katkılarının ve nazik eleştiri üslubunun eşsiz olduğunu ekledi.

Ömer Dormen: "Hastanede bile üretmekten vazgeçmedi"

Babasının tiyatro tutkusunu herkesi kapsayan dev bir aileye dönüştürdüğünü anlatan Ömer Dormen, Dormen ailesinin bugün yüzlerce "abi ve abladan" oluşan devasa bir yapıya evrildiğini söyledi. Babasının son anına kadar kalemini elinden bırakmadığını vurgulayan Ömer Dormen, "Hastanede yattığı altı ay içerisinde iki oyun ve bir kitap kaleme aldı. Bize ölene kadar üretmenin ne demek olduğunu bizzat yaşayarak gösterdi" diyerek usta sanatçının çalışma azmine dikkat çekti.

Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki törenin ardından Haldun Dormen’in cenazesi, Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından usta sanatçının naaşı, Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı’nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.