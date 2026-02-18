Dünya genelinde milyonlarca Müslüman ilk iftar için geri sayıma geçti. Coğrafi konum ve gün uzunluğu nedeniyle her ülkede oruç süresi farklı hesaplanıyor. Bu yıl genel tabloya bakıldığında oruç sürelerinin 12 ila 15 saat bandında seyrettiği görülüyor.

DÜNYADA EN UZUN ORUÇ HANGİ ÜLKEDE TUTULACAK?

Ramazan'ın ilk günlerinde en uzun oruç süresi 15 saat 22 dakika ile Yeni Zelanda'da kaydediliyor. Ancak Ramazan ayının son günlerine doğru gelindiğinde tablo değişiyor. Ayın son gününde en uzun oruç süreleri yaklaşık 15 saat 3 dakika ile İzlanda ve Grönland'da yaşanıyor. Güney Afrika'da ise süreler bazı günlerde 14 ila 15 saat aralığına kadar çıkabiliyor.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDE ORUÇ SÜRELERİ KAÇ SAAT?

Türkiye'de 2026 Ramazan ayı boyunca oruç süresi ortalama 12 saat 23 dakika civarında seyrediyor. Diğer bazı ülkelerde ise Ramazan sonu itibarıyla süreler şu şekilde hesaplanıyor:

Suudi Arabistan: 12 saat 42 dakika

Pakistan: 12 saat 30 dakika

Japonya: 12 saat 27 dakika

ABD: 12 saat 25 dakika

İngiltere: 12 saat 8 dakika

Finlandiya: 11 saat 53 dakika

Güney yarım küre ve Latin Amerika tarafında ise süreler biraz daha uzuyor. Brezilya'da oruç süresi 13 saat 47 dakika olurken, Şili'de süreler 14-15 saat aralığında seyrediyor. Endonezya'da ise Müslümanlar yaklaşık 13 saat 28 dakika oruç tutacak.

2026 RAMAZAN'DA COĞRAFİ KONUMUN ETKİSİ

Kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde günlerin uzamasıyla birlikte oruç sürelerinde kademeli bir artış gözlemleniyor. Avrupa ülkelerinde genel olarak 12-13 saat bandında seyreden süreler, kuzeye doğru çıkıldıkça 15 saati buluyor. Güney yarım kürede ise coğrafi konumun etkisiyle daha uzun veya kısa süreler ortaya çıkabiliyor.