Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke ile olan sözleşmesinde ücret güncellemesine giderek güven tazeledi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen yeni anlaşma ile başarılı teknik adamın maaşı revize edilirken, camiada oluşan pozitif hava Fatih Tekke'nin aile yaşantısına olan ilgiyi de artırdı. Futbolculuk döneminden bu yana "Sultan" lakabıyla anılan Tekke'nin eşi Müge Tekke, özellikle zorlu süreçlerde verdiği destekle tanınıyor.

FATİH TEKKE'NİN EŞİ MÜGE TEKKE KİMDİR?

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin hayat arkadaşı olan Müge Tekke, Aziz Yeralan'ın kızıdır. Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri olan ve teknik direktörlük kariyerinde de basamakları hızla tırmanan Fatih Tekke ile evli olan Müge Tekke, magazin dünyasından ve medya ışıklarından tamamen uzak bir yaşam sürüyor. Kameralar önünde yer almayı tercih etmeyen Müge Tekke, eşinin hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerindeki en büyük destekçisi olarak biliniyor.

Müge Tekke'nin nereli olduğu ve tam yaşına dair internet kaynaklarında kesin bir veri bulunmamakla birlikte, ailenin Trabzon kültürü ve yaşam tarzını benimsediği biliniyor. Sosyal medyayı aktif kullanmayan ve röportaj vermekten kaçınan Müge Tekke, sadece eşinin kariyerindeki kritik dönemeçlerde yaptığı paylaşımlar veya stadyumdaki varlığı ile gündeme geliyor.

ÇİFTİN OĞLU MUHAMMET BERKAY TEKKE BABASININ İZİNDE

Fatih ve Müge Tekke çiftinin çocukları da spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Çiftin 5 Haziran 2003 Trabzon doğumlu oğlu Muhammet Berkay Tekke, babasının izinden giderek profesyonel futbol kariyerini sürdürüyor. 1461 Trabzon FK forması giyen genç futbolcu, forvet hattında görev yapıyor.

Berkay Tekke, transfer sürecinde yaptığı açıklamalarda genç oyunculara değer veren bir kulüpte olduğu için mutluluk duyduğunu belirtmişti. Aile içindeki futbol kültürünün bir yansıması olan Berkay Tekke, babası gibi Trabzon futboluna hizmet etmeye devam ediyor. Ailenin diğer fertleri hakkında ise kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler bulunmuyor, çift özel hayatın gizliliğine büyük önem veriyor.

"HOCAM SAĞLAM DUR" MESAJIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Müge Tekke, medyada nadiren yer alsa da Fatih Tekke'nin Trabzonspor'daki zorlu dönemlerinde yaptığı duygusal çıkışlarla hafızalara kazındı. Özellikle eşinin yoğun çalışma temposu ve takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde sosyal medya üzerinden yayınladığı destek mesajı, bordo mavili taraftarlar tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Müge Tekke, eşine hitaben yazdığı mesajda şu ifadelere yer vermişti:

"Hocam sağlam dur. Neredeyse bir yıldır evine gelmiyorsun. Gece gündüz kulüpte çalışıyorsun. Hem de çok çalışıyorsun. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmadı. Üçüncüyüz, şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Seni Fatih Sultan Tekke yapan bu camiaya layık olmak için ne kadar uğraş verdiğini önce Allah sonra biz ailen biliyoruz. Sen kimsenin ne eline, ne avucuna, ne de cebine sığmazsın. Seni çok seviyoruz."

GEÇMİŞTE YAŞANAN TALİHSİZ OLAY

Müge Tekke'nin ismi, 2006 yılında yaşanan adli bir olayla da haber bültenlerinde yer almıştı. O dönemde Müge Tekke'nin kullandığı araca yönelik bir saldırı girişimi gerçekleşmiş, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştı. Bu olay dışında Tekke ailesi, tamamen futbol odaklı ve sakin bir hayat sürdürerek magazin manşetlerinden uzak kalmayı başardı.

FATİH TEKKE'NİN YENİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öte yandan Müge Tekke'nin eşi Fatih Tekke'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi maddi olarak güncellendi. KAP'a yapılan bildirime göre; Fatih Tekke ve ekibine Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 7,5 milyon TL ödenecek. Bu rakam yıllık bazda net 90 milyon TL garanti ücrete tekabül ediyor. Sözleşmenin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2029 ise sabit kaldı.