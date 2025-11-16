Son Mühür- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nın yayımlandığını açıkladı.

Kitapçığın yüzde 10’u erişime açıldı

Yapılan bilgilendirmeye göre Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’luk bölümü adayların erişimine sunuldu. Kamuya açık paylaşılan bu bölüm dışında kalan tüm sorular ise yalnızca adayların kendi hesapları üzerinden görüntülenebilecek.

Adaylar tüm sorulara AİS üzerinden ulaşabilecek

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan tüm soruların görüntüsüne ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek. Kitapçık görüntüleme süreci 10 gün boyunca devam edecek.

Son erişim tarihi 26 Kasım

ÖSYM’den yapılan açıklamada, sınav sorularına erişim sürecinin 26 Kasım 2025 saat 23.59’da sona ereceği belirtildi. Adayların bu tarihe kadar sistem üzerinden görüntüleme yapmaları gerekiyor.