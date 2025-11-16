Eskişehir’de balık tezgahlarının bu yılki yıldızı hamsi oldu. Denizlerde bol çıkmasıyla birlikte kilosu 100 TL’ye kadar gerileyen hamsi, vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği balık türü haline geldi. Fiyat avantajı sayesinde özellikle akşam saatlerinde tezgâhlarda yoğun talep yaşanıyor.

Hamsinin yanı sıra kilosu 150 TL olan istavrit ve uskumru da uygun fiyatlarıyla tüketicilerin tercih ettiği balıklar arasında yer aldı. Ancak geçen yıl oldukça bol olan palamut, bu sezon neredeyse hiç görünmediği için fiyatı 350 TL’ye kadar çıktı.

Balıkçı Cengizhan Şen, bu yılki tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Fiyatlar şu an gayet uygun. Sardalya 150 TL, hamsi 100 TL, istavrit ve uskumru 150 TL’den satılıyor. Şu anda en çok hamsi talep görüyor. Palamut ise çıkmıyor, az olduğu için fiyatı yüksek.”

Balıkçılar, hamsinin bolluğunun sezon boyunca devam etmesi halinde fiyatların daha da dengeli bir seyir izleyebileceğini belirtiyor. Vatandaşların da bütçelerine uygun olan hamsi ve istavrite yönelmesi, tezgâhlardaki hareketliliği artırıyor.