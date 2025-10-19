Son Mühür- Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, bugün öğleden sonra yerel saatle 14:39’da meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak kaydedildi. Merkez üssü Sumbas olan sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin teknik detayları ve merkez üssü

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Osmaniye’ye bağlı Sumbas ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının teknik detayları şu şekilde açıklandı:

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Sumbas (Osmaniye)

Tarih: 2025-10-19

Saat: 14:39:10 TSİ

Enlem: 37.73444 N

Boylam: 36.09 E

Derinlik: 7 km

Depremin yerin 7 kilometre altında meydana gelmesi, sarsıntının yüzeye yakın hissedilmesine yol açtı.

Bölgede panik yaşandı

4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, Sumbas ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem anında paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Yetkililer, can kaybı veya ciddi bir yaralanma bildiriminin olmadığını kaydetti.