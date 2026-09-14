Mutfaklarda boş alan arandığında lavabo altındaki dolap çoğu zaman depo olarak kullanılıyor. Deterjanlardan bezlere, plastik kaplardan çeşitli ev eşyalarına kadar birçok ürün buraya yerleştiriliyor. Ancak gider borularının geçtiği bu bölümde nem oluşur, fark edilmeyen küçük su kaçakları meydana gelir. Temizlik ürünlerinin aynı alanda tutulması da bazı eşyalar açısından ayrı bir sorun yaratır.

Gıdanın yeri lavabo altı değil

Paketli yiyecekler, kuru bakliyatlar ve atıştırmalıklar lavabo altında saklanmamalı. Tesisattan kaynaklanan nem ve su sızıntısı paketlere zarar verir; rutubet ise küf ve böceklenmeye zemin hazırlar. Kuru gıdalar nemden uzak, temiz ve kuru dolaplarda tutulmalı.

Güçlü kimyasallara çocuklar kolayca ulaşır

Lavabo altı çoğu evde deterjan dolabı olarak kullanılıyor. Ancak güçlü dezenfektanlar, kireç çözücüler ve benzeri kimyasallar özellikle çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu evlerde ciddi risk taşır. Bu ürünlerin kilitli veya kolay ulaşılamayan bir bölümde saklanması gerekir.

Saklama kaplarını deterjanlardan uzak tutun

Yiyecekle doğrudan temas eden plastik kapların temizlik malzemeleriyle aynı dolapta bulunması doğru değil. Kimyasal ürünlerde meydana gelen sızıntılar ve yoğun kokular saklama kaplarını kirletebilir. Bu nedenle yemek kapları temiz ve kuru çekmecelerde ya da üst raflarda muhafaza edilmeli.

Temiz bezler nemli dolapta bekletilmemeli

Yedek kurulama ve tezgâh bezlerini de lavabo altında tutmamak gerekiyor. Nemli ortam bezlerin hijyenini bozar. Deterjan şişelerinden sızan ürünler de kumaşa bulaşır. Temiz bezler kuru bir çekmecede veya kapalı bir kutuda saklanmalı.

Yanıcı ürünlerde risk daha büyük

Aerosol spreyler, tiner ve yanıcı çözücülerin lavabo altında tutulması güvenlik açısından uygun değil. Bu tür ürünler ısı ve ateş kaynaklarından uzak, ürün etiketinde belirtilen koşullara uygun bir yerde muhafaza edilmeli.

Kısacası lavabo altındaki boşluk her eşya için uygun bir depo değil. Özellikle gıda, yemek kapları, temiz bezler, güçlü temizlik kimyasalları ve yanıcı maddelerin nerede saklandığını yeniden kontrol etmek gerekiyor.