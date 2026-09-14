Fabrikalarda daimi statüde vazife alacak personelin büyük kısmı Kütahya'daki üretim hatlarına aktarılacak. Yeni personeller; Bandırma, Bigadiç, Seyitgazi ve Emet ilçelerinde faaliyet yürüten bor işletmelerinde mesaiye başlayacak. Süreç resmen başlıyor.

Adaylar müracaatlarını Türkiye İş Kurumu sistemi üzerinden çevrim içi ortamda iletebilecek. Fabrikalarda vardiyalı sistemde ter dökecek çalışanlar, bor madeninin işlenmesinden sevkiyatına kadar kritik kademelerde görev üstlenecek.

Eti Maden işçi alımı kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Eti Maden bünyesine katılacak 106 işçi, Kütahya, Balıkesir ve Eskişehir sınırlarındaki dört farklı işletmeye dağıtılacak. En yüksek kontenjanı dev tesisleriyle bilinen Emet Bor İşletme Müdürlüğü üstleniyor.

İşletme müdürlüğü Şehir / ilçe Kontenjan Emet Bor İşletme Müdürlüğü Kütahya / Emet 87 Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Balıkesir / Bandırma 14 Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Eskişehir / Seyitgazi 3 Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Balıkesir / Bigadiç 2

Başvuru şartları ve adaylarda aranan nitelikler neler?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve teknik alanlardan diploma taşıması isteniyor.

Gözler şimdi teknik branşlarda. İlana meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının kimya, elektrik, makine, maden ve otomasyon programlarını bitirenler müracaat edebilecek. Ağır ve tehlikeli iş ortamında vardiyalı çalışmaya mani sağlık engeli taşımamak temel gereklilikler arasında sayılıyor. Erkek adayların askerlik vazifesini bitirmiş veya tecil ettirmiş olması gerekecek. Yaş aralığı ve kadro özel koşulları ise ilan günü netlik kazanacak.

İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Eti Maden işçi alımı başvuruları 21 Eylül 2026 sabahında İŞKUR portalında başlayacak.

Süreç bütünüyle dijital kanaldan ilerleyecek. İş arayan vatandaşların esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak kimlik numaraları ve şifreleriyle oturum açması gerekiyor. "Açık İş İlanları" sekmesine girip iş yeri unvanı kısmına "Eti Maden" yazarak kadroları listeleyebilirsiniz. Kriterleri karşılayan talipliler, onay adımlarını geçerek formunu doğrudan iletecek. Nihai liste kura çekimiyle netleşecek.