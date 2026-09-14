Zaman içinde toz ve kir nedeniyle beyazlığını kaybeden tüller için uygulanan yıkama yöntemi dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklık ve fazla yumuşatıcı yerine düşük devirli yıkama tercih ediliyor.

İlk adımda yalnızca deterjan kullanılıyor

Tüller makineye yerleştirildikten sonra deterjan gözüne 1 kapak toz deterjan konuluyor. Kaba kirin uzaklaşması için kısa durulama uygulanıyor ve sıkma devri en fazla 400 olarak ayarlanıyor.

Arap sabunu ve çamaşır sodası devreye giriyor

İlk işlem tamamlandıktan sonra makinenin tamburuna doğrudan 1 kapak Arap sabunu ile 2 kapak çamaşır sodası ekleniyor. Ardından sentetik program seçiliyor ve sıkma devri yine 400’de tutuluyor. Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanılmıyor. Yüksek sıcaklıktan da kaçınılıyor.

Makineden çıkar çıkmaz kornişe asılıyor

Son aşama tüllerin görünümünü doğrudan etkiliyor. Program bittiğinde perdeler makinenin içinde bekletilmeden nemli halde kornişe takılıyor. Tül kendi ağırlığıyla kururken kırışıklıklar da azalıyor. Böylece ayrıca ütüleme ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Not: Tülün kumaş türü ve üretici yıkama talimatı farklıysa, etikette belirtilen sıcaklık ve program öncelikli olarak dikkate alınmalı.