Nijerya teknik direktörü Eric Chelle, maç sonrası oyuncularını överek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum… Özellikle dünyanın en iyi forveti Victor Osimhen için." dedi. Chelle, göreve geldiği günden bu yana çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Nijerya'yı toparladı.

Osimhen’in performansı sadece Nijerya’da değil, İtalya ve İngiltere medyasında da geniş yankı uyandırdı. BBC muhabiri John Bennett, yıldız oyuncu hakkında, “Victor Osimhen, savunmacılar için tam bir kabus. Nijerya için bir kez daha müthiş bir oyun ortaya koydu. Osimhen durdurulamaz. Premier Lig’de oynamıyor olmasına üzülüyorum, orada büyük bir fark yaratabilirdi” ifadelerini kullandı.