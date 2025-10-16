Son Mühür - Nijerya Milli Takımı'nın Benin karşısında 4-0 kazandığı karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen, ülkesinin Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off biletini almasını sağladı. Galatasaray forması giyen yıldız futbolcunun bu performansı, uluslararası basında geniş yankı buldu.
Nijerya play-off'a yükseldi
Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Benin'i 4-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, takımının en dikkat çeken ismi oldu. Bu sonuçla Nijerya, Play-Off aşamasına yükseldi. Galatasaray Kulübü ise sosyal medyada Osimhen’i “Tebrikler Osimhen” paylaşımıyla tebrik etti.
Öve öve bitiremedi
Nijerya teknik direktörü Eric Chelle, maç sonrası oyuncularını överek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum… Özellikle dünyanın en iyi forveti Victor Osimhen için." dedi. Chelle, göreve geldiği günden bu yana çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Nijerya'yı toparladı.
Futbol basını onu konuşuyor
Osimhen’in performansı sadece Nijerya’da değil, İtalya ve İngiltere medyasında da geniş yankı uyandırdı. BBC muhabiri John Bennett, yıldız oyuncu hakkında, “Victor Osimhen, savunmacılar için tam bir kabus. Nijerya için bir kez daha müthiş bir oyun ortaya koydu. Osimhen durdurulamaz. Premier Lig’de oynamıyor olmasına üzülüyorum, orada büyük bir fark yaratabilirdi” ifadelerini kullandı.
Aynı dönemde Sevilla'nın Nijeryalı golcüsü Akor Adams, sosyal medya üzerinden Osimhen hakkında özel bir mesaj paylaştı. Osimhen ile aralarında geçen samimi bir konuşmayı paylaşan Adams, zor dönemlerinde Osimhen'in kendisine moral verdiğini ifade etti:
"Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna Osimhen'in verdiği cevabı, "Kardeşim, her zaman kötü günler olacak ama tutunman gereken şey sahip olduğun kalite ve kazanma isteğin. Eleştiriler beni asla aşağı çekmesine izin vermedim. Tanrı'ya güven, kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapar"