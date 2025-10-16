TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, Hacıosmanoğlu’na hitaben yaptığı açıklamada, "TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna güveniyorum. Hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin tabandan tavana hak ettiği değeri alacağından ama özellikle de tabanın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Hakemlerden zam talebi

''Tabanın da sorunlarını bilen biriyim. Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu, burada sizin sağladığınız bütünlüğü sağlayamamaktır. Ben Bolu'daki derneklerimize, federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum."

Minnet, hakemlikte şu anki tabanın en büyük sorununun hakem ücretleri olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Buradan Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna seslenmek istiyorum. Tabanı desteklemezseniz, eğer zemini kuvvetlendirmezseniz ne yazık ki kurduğunuz sistem geçersizdir. Burada asıl sorun tabandaki kardeşlerimin, gözlemci ağabeylerimin, kardeşlerimin sahalarda hak ettiği değeri, kıymeti alamamasıdır."