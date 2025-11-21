Son Mühür - Avrupa ikincisi Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki ilk maçında Bosna Hersek karşısına çıkıyor.

Maç bilgileri

27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Maç biletleri satışa sunuldu.

Alperen Şengün yer almayacak

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ve İsviçre ile oynanacak maçların aday kadrosu açıklandığında, Alperen Şengün’ün kadroda yer almadığı görüldü. Şengün, Houston Rockets’ta oynadığı için milli takıma çağrılmadı. NBA’de maçlar sürdüğü için, NBA kulüplerinin aldığı karar doğrultusunda, sezon devam ettiği sürece NBA’de forma giyen milli oyuncular FIBA milli takım kadrolarına katılamıyor.