Son Mühür- NBA'de altı ayrı salonda yaşanan heyecanda genelde ev sahibi ekipler galibiyete uzanan taraf oldu.

Austin Reavers'ın 51 sayı, 11 ribaund ve 9 asistle yıldızlaştığı gecede Lakers All Star yıldızları Luka Doncic ve LeBron James'in yokluğunu aramadı.

Lakers deplasmanda Sacramento Kings'i 127-120'lik skorla devirmeyi başardı.



Kings'de Zach Lavine'nin 32, Demar DeRozan'ın 21 sayısı yenilgiyi öneleyemedi.

Dallas'da Anthony Davis farkı...

Toronto'yu konuk eden Dallas'ta Anthony Davis'in 25 sayı ve 10 ribaundluk performansı galibiyeti getirdi.

Rakibini 139-129 mağlup eden Dallas'da bu sezonun draft birinci sırasında seçilen Cooper Flagg da 22 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle galibiyette pay sahibi olmayı başardı.



Üç kardeşten sadece biri...



Donovan Mitchell'in 24, Evan Mobley'in 23 ve Sam Merrill'in 17 sayıyla oynadığı Cleveland evinde ağırladığı Bucks'ı 118-113'lük skorla alt etmeyi başardı.

Bucks'da Antetokoumpo kardeşlerden sadece Yannis'in forma giydiği karşılaşmada Yannis'in 40 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Juliss Randle'ın 31 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada ise Minnesota son finalist Pacers karşısında sahadan 114-110'luk skorla galip ayrılan taraf oldu.

NBA'de toplu sonuçlar...



Kings 120-127 Lakers

Clippers 114-107 Trail Blazzers

Mavericks 139-129 Raptors

Timberwolves 114-110 Pacers

Cavaliers 118-113 Bucks

Wizards 113-139 Hornets