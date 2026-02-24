Son Mühür- Sezona Kevin Durant transferi ve Alperen Şengün'ün Avrupa Basketbol Şampiyonası'na damga vuran performansıyla başlayan Houston Rockets evinde Utah Jazz'ı ağırladı.

All star organizasyonu sonrası eski formundan uzak görünen Alperen Şengün'ün 36 dakika sahada kaldığı, 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadığı gecede kazanan 125-105'lik skorla Houston oldu.



Adına atılan sosyal medya mesajları nedeniyle NBA yönetiminin hakkında soruşturma açtığı Kevin Durant karşılaşmayı 18 sayı, 5 ribaund, 12 asistle tamamladı.



Öne çıkan isim Jabari Smith Jr.'dı...



Houston'da öne çıkan isim sezon boyunca beklentileri karşılamakta zorlanan Jabari Smith Jr.dı. Genç oyuncu karşılaşmayı 31 sayı, 9 ribaund, 3 top çalma ve 3 blokluk performansıyla dikkati çekti.



Konuk Utah Jazz'da ayakta kalan isim 29 ayıyla oynayan Lauri Markkanen'di.

Houston bu galibiyetin ardından Batı Konferansı'nda Oklahoma ve San Antonio'nun ardından üçüncü sıraya yükseldi.