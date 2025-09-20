Son Mühür - Nijerya – Ruanda karşılaşmasında sakatlanarak bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Golcü oyuncusunu riske atmamak isteyen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 22 Eylül’de Konyaspor ve 26 Eylül’de Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmalarda onu kadrodan çıkaracak.

Liverpool maçında sahaya çıkabilir

Galatasaray teknik ekibi, 30 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanacak maçta Victor Osimhen’i sahaya sürmeyi planlıyor. Osimhen’in sakatlığıyla ilgili resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup, futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi için gerekli tedavi süreci başlatılmıştır.