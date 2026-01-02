Son Mühür - Ara transfer döneminin resmen açılmasıyla Kocaelispor, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, ikinci yarı hedefleri doğrultusunda özellikle orta saha bölgesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Orta sahaya tecrübeli bir oyuncu katmayı hedefleyen Kocaelispor’un, Beşiktaş’ta forma giyen Salih Uçan’la ilgilendiği aktarıldı. Yeşil-siyahlıların transfer görüşmelerinde önemli bir noktaya geldiği belirtilirken, 31 yaşındaki Salih Uçan’ın bu sezon Beşiktaş’ta 7 karşılaşmada görev aldığı hatırlatıldı. Transferle ilgili son durumun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.