Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, bölgesel gelişmeler ve İran’ın bölge ülkelerine yönelik askeri hamlelerini ele aldığı bildirildi. BAE resmi haber ajansı WAM’ın aktardığı bilgilere göre, Muhammed bin Selman, Al Nahyan’ı telefonla arayarak güncel durumu değerlendirdi. Görüşmede, İran’ın BAE başta olmak üzere bazı ülkelere yönelik saldırıları ve bölgedeki güvenlik ortamı masaya yatırıldı. Muhammed bin Selman, söz konusu saldırıları kınadıklarını ifade ederek, BAE’nin alacağı her türlü önlemde Suudi Arabistan’ın destek vereceğini vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise Riyad yönetiminin tutumundan ve verilen destek mesajından dolayı teşekkür etti. Liderler, devlet egemenliğine yönelik ihlaller ile uluslararası hukuk kurallarının sürekli olarak hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, bu tür saldırıların bölgesel istikrarı tehdit eden ve güvenlik ortamını zayıflatan tehlikeli bir tırmanış oluşturduğu belirtildi. İki lider, gerilimin azaltılması için itidal çağrısında bulunarak sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Diplomatik temaslar devam ediyor

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar sürerken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD güçlerinin İran’a yönelik ortak bir askeri operasyon başlattığı duyuruldu.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik kapsamlı bir askeri operasyon başlatıldığını kamuoyuna bildirdi. Operasyon kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerindeki bazı noktaların hedef alındığı belirtildi.

Saldırılar sonrası İsrail ve İran hava sahalarını geçici olarak kapatırken, İsrail’de olağanüstü hal ilan edildi ve ülke genelinde sirenler çaldı. Yetkililer, olası misilleme saldırıları öncesinde vatandaşları sığınaklara geçmeleri konusunda uyardı.

Donanma üssü saldırılardan etkilendi

İran ordusu ise ABD ve İsrail’in operasyonlarına karşılık verildiğini duyurarak, İsrail’e yönelik çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, füzelerle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD askeri üslerinin de hedef alındığı ifade edildi. Bahreyn’de konuşlu bulunan ABD donanma üssünün saldırılardan etkilendiği bildirildi.