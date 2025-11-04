Muğla’nın Ortaca ilçesinde trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle meydana gelen kazada bir kadın yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Işık arızası kavşakta karışıklığa yol açtı

Muğla’nın Ortaca ilçesi Hal Kavşağı’nda öğle saatlerinde trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sürücüler arasında geçiş önceliği karmaşası yaşandı. Bu sırada seyir hâlindeki bir araç, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Kazada yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis önlem aldı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede trafik düzenlemesi yaparak araç geçişini kontrollü sağladı. Işık sistemindeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.