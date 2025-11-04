Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesi, akşam saatlerinde kritik bir altyapı sorunuyla sarsıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan ana su isale hattında meydana gelen büyük çaplı bir patlama sonucunda, tonlarca içme suyu caddeye yayılarak büyük bir su baskınına neden oldu.

Patlama anı ve yaşanan karmaşa

Saat 21.00 sularında gerçekleşen olayda, ana isale hattının dayanıklılığını yitirmesiyle birlikte yüksek basınç altındaki su, metrelerce yukarıya fışkırdı. Adeta bir fıskiye gibi havaya yükselen su kütlesi, kısa süre içinde caddeyi göle çevirdi. Patlayan borudan kontrolsüzce akan tonlarca su, yolda seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı; görüş mesafesi düşerken, araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte güçlük çekti.

Olayın hemen ardından durumun ciddiyeti üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri sevk edildi. Polis, cadde üzerindeki tehlikeyi azaltmak adına trafiği hızla tek şeritten kontrollü olarak yönlendirerek güvenliği sağladı. Bu önlem, ekiplerin çalışma yapabilmesi için gerekli zamanı tanıdı.

MUSKİ ekipleri hızla müdahale etti

Olay yerine ulaşan MUSKİ ekipleri, ilk olarak patlayan boru hattındaki su akışını tamamen keserek boşa akan su miktarını kontrol altına aldı. Suların kesilmesiyle birlikte cadde üzerindeki birikinti azalmaya başladı ve bölgedeki trafik akışı kademeli olarak normale döndü. Ardından ekipler, patlağın meydana geldiği kritik noktada ivedilikle onarım çalışmalarına başladı. Borunun onarılması ve hattın yeniden devreye alınması için teknik ekiplerin gece boyunca aralıksız çalıştığı bildirildi.

Tonlarca suyun boşa akması, kuraklık tehlikesi altındaki bölgenin su yönetimi açısından kritik bir uyarı niteliği taşımaktadır. Yetkililer, onarım tamamlanana kadar bölgede yaşanabilecek geçici su kesintilerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.