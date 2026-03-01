Son Mühür- İran'da Molla rejimi, 12 gün savaşının üzerinden sekiz ay sonra bir kez daha tarihinin en ciddi sınavlarından birini veriyor.

Dini lideri Ali Hamaney'i öldüren İsrail ve ABD güçlerinin saldırıları da, İran'ın başta Körfez ülkelerindeki ABD üslri olmak üzere balistik füzelerle cevabı da hız kesmiyor.

Artan jeopolitik gerilimler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden olurken kripto para piyasasında da satış baskısı arttı.



Kripto paralarda düşüş hız kesmiyor...



Bu gelişmelerle, Bitcoin yüzde 2,6 azalışla 63 bin 847 dolara, Ethereum yüzde 3,3 düşüşle 1.858 dolara, Ripple da yüzde 5,9 kayıpla 1,3 dolara geriledi.



Kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market ise yüzde 2,7 düşüşle 2,2 trilyon dolara indi.

Halihazırda ABD'de teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, kripto para piyasasındaki düşüşleri de hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.