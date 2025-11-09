Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zor bir edebiyat sorusu soruldu.

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesi'neki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

A. Yahya Kemal Beyatlı

B. Necip Fazıl Kısakürek

C. Ahmed Haşim

D. Ahmet Hamdi Tanpınar

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesi'ndeki ilk yıllarında edebiyat öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar oldu. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D şıkkı, yani Ahmet Hamdi Tanpınar. Bu üç şairin edebi gelişiminde Tanpınar'ın rolü ve etkisi büyük kabul ediliyor. Yazdıkları şiirlerde ve sonraki yıllarda Garip Akımı'nın doğmasında, Tanpınar’ın edebiyat derslerinde verdiği birikim ve teşvikleri önemli bir katkı sağladı.