Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha hafif gelirdiniz? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin lira değerinde bir bilim sorusu geldi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bilgi yarışmasında çıkan soru heyecan yarattı.

Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha hafif gelirdiniz?

A. Merkür

B. Mars

C. Plüton

D. Ay

Ay, Merkür, Mars ve Plüton’da Ağırlık Tablosu

Gök Cismi Yerçekimi (Dünya’ya Göre) 70 kg İnsan Tartıda (kg) Merkür %38 26,5-27 Mars %38 26,5-27 Ay %16 11-12 Plüton %6-7 4,5-5

Bu soruda elinize bir tartı alıp Merkür, Mars, Plüton ve Ay'ın yüzeyinde tartıldığınızda hangisinde en hafif çıkarsınız diye soruyor. Gezegen ve uydulardaki yerçekimi farkları nedeniyle, aynı kütleye sahip bir kişi bu gökcisimlerinde farklı ağırlıklarda görünüyor.

Yerçekimi ve Ağırlık Karşılaştırması

Merkür’de yerçekimi Dünya’nın yaklaşık %38’i kadar. Yani bir kişi Dünya’da 70 kilogram geliyorsa Merkür’de yaklaşık 26-27 kilogram olarak tartıda görülüyor.

Mars’ta ise yerçekimi, Dünya’nın %38’i kadardır. Yani Mars’ta tartıya çıkan bir kişi daha az ağırlık gösteriyor ve yine 70 kilo bir insan, Mars’ta 26-27 kilogram olarak ölçülüyor.

Ay’da ise yerçekimi Dünya’nın yaklaşık %16’sı. 70 kilogramlık bir kişi Ay’da tartıya çıktığında yaklaşık 11-12 kilogram olarak görünüyor.

Plüton’da ise bu oran çok daha düşük. Plüton’un yüzey yerçekimi Dünya’nın yaklaşık %6-7’si kadar. Yani bir kişi Dünya’da 70 kilogram geliyorsa Plüton’da 4.5-5 kilogram olarak görünüyor. Plüton, Güneş Sistemi'nde ağırlığın en az hissedildiği gök cisimlerinden biri sayılıyor.

Plüton’da bir tartı ile tartıldığınızda, diğer gökcisimlerine göre en hafif geliyorsunuz. Ay, Mars ve Merkür’e göre çok daha az bir ağırlık gösteriyorsunuz.