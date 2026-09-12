Balıkesir’in Edremir ilçesinde yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle 9 yıldır kadavradan nakil bekleyen 14 yaşındaki Sümeyye Örgel, İzmir’de sağlığına kavuştu. Örgel’e çocuk kadavrasından alınan karaciğer nakledildi. Örgel'e, doğumunun ardından biliyer atrezi (safra yollarının doğumsal olarak yokluğu) teşhisi konuldu. Henüz 35 günlükken İstanbul’da safranın karaciğerden bağırsaklara akışını tekrar sağlamak için ameliyat geçiren Örgel’de yıllar içinde karaciğer yetmezliği görüldü. Hakkında karaciğer nakli kararı verilen Örgel’e karaciğerindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle canlıdan doku nakli değil kadavradan organ nakli gerektiği belirtildi.

“Hayatım değişti”

Geçtiğimiz 13 Ağıstos’ta İstanbul’dan gelen haberle 9 yıllık bekleyişi sona eren Örgel’e beyin ölümü gerçekleşen bir çocuktan bağışlanan karaciğer, İzmir Medical Point Hastanesi'nde Örgel'e nakledildi. Yaşadığı sıkıntılı günleri anlatan Örgel, “Büyük bir damar tıkanıklığı oldu. Ameliyatımın çok riskli olduğu söylendi. Güzel haberi 13 Ağustos'ta aldım. Sabah aradılar ve nakil çıktığını söylediler. O an çok mutlu oldum. İçimde çok büyük bir umut oldu. 'Kurtuldum, iyileşeceğim' dedim. Şu an iyiyim. Ameliyattan sonra kendimi mutlu hissettim. Vücudumda bir hafiflik oldu. Hayatım değişti” dedi.

Şu anda lisede eğitim gördüğünü ifade eden Örgel, “İleride doktor olmak istiyorum. Nasıl benim hayatımı kurtardılarsa, ben de başka hastaların hayatlarını kurtarmak istiyorum. Doktorlar benim için umudu ifade ediyor” diye konuştu. Anne Sebahat Örgel de kızının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Bence hayata yeniden başladı”

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Murat Sözbilen, "Çocuk kadavra gerekiyor. Erişkin kadavrayı kullanamıyoruz. İstanbul'dan bir çocuk kadavramız çıktı. O karaciğeri kendisine taktık. Karaciğeri çok güzel çalışıyor. Damarları çok yerinde. Kendisi de umutlu, hayat dolu bir çocuğumuz. Bence yeniden doğdu ve hayata yeniden başladı” diye konuştu.

Örgel, organ bağışının çok önemli olduğunu ifade ederek, organ bağışı çağrısında bulundu.