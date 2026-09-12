Son Mühür / Eğitim Bir Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, eğitim öğretim yılı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni öğretim yılında sadece sorunların konuşulduğu değil, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini de ifade eden Kaya, istikrar ve çözüm çağrısı yaptı.

Eğitimde ‘fırsat eşitliği’ vurgusu

PISA 2025 sonuçlarını değerlendiren Kaya, fen, okuma ve matematik alanlarındaki yakalanan ivmede öğretmenlerin fedakarlığının etkisine dikkati çekti. Okullar ve bölgeler arasında imkan ve başarı farkının derinleştiğine de işareten eden Başkan Kaya, ‘fırsat eşitliği’ vurgusu yaptı.

PIKTES üzerinden istihdama destek

Milli Eğitim Bakanlığı’nca son dönemlerde yürütülen bazı uygulamaları olumlu karşıladıklarının da altını çizen Kaya, mülakat mağduru öğretmenlere de dikkati çekti. Kaya, öğretmenlerin PIKTES üzerinden istihdam edilmesini, iller arası ikinci mazeret hakkını ve sözleşmeli öğretmenlere tanınan nakil imkanını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Milli Eğitimde ‘şura’ çağrısı

Saha araştırmalarına dayanarak zorunlu eğitim sisteminin son dört yılının yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Kaya, esnek ve modüler ortaöğretim modellerinin gündeme alınması noktasında da çağrı yaptı. Değişiklik taleplerini tüm paydaşlarla ele almak üzere özel bir Millî Eğitim Şûrası toplanması çağrısında bulunan Kaya,Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni de değerlendirdi. Kaya, müfredatın başarıyla uygulanabilmesi için sadeleştirme yapılması ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, eğitimde niteliğin artırılması için sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının kaldırılması gerektiğini de belirten Kaya, her okula bir rehber öğretmen atanmasını ve resen atamaların kaldırılmasını istedi. Kaya, ayrıca okul yöneticiliğinin kadrolu meslek haline getirilmesi, ek ders ücretlerinin iki katına çıkarılması, yardımcı personel ihtiyacının kadrolu istihdamla çözülmesi ve öğretmen kökenli tüm idarecilerin uzman/başöğretmenlik haklarından faydalanması gerektiğini talep ettiklerini belirtti.