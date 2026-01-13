Ordu Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. 14 Ocak Çarşamba günü için alınan kararlar iki grup halinde uygulanacak.

Ordu'da hangi ilçelerde okullar tatil?

Ordu Valiliği'nin kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü 13 ilçenin tamamında eğitime 1 gün ara verildi. Bu ilçeler şunlar:

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey

Bu ilçelerdeki tüm resmi ve özel okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde ve kurslarda eğitim yok.

Taşımalı eğitime ara verilen ilçeler

Şehir merkezine yakın ve sahil şeridindeki bazı ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil kararı alındı:

Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe

Bu ilçelerde merkez okullarda eğitim devam ederken, taşımalı sistemle gelen öğrenciler ve kırsal mahalle okulları tatil edildi.

Kamu çalışanları için idari izin

Valilik açıklamasında ayrıca, eğitimin tamamen ara verildiği ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden annelerin 14 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birimlerce değerlendirileceği bildirildi.

Ordu'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ordu için kar yağışı ve buzlanma uyarısı geldi. İl genelinde başlayan kar yağışının Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor.

Özellikle iç kesimlerde ve dağlık bölgelerde kar kalınlığının artması, yollarda buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanması riski bulunuyor. Sürücülerin dikkatli olması ve kış lastiği kullanması gerekiyor.

Ordu Üniversitesi tatil mi?

14 Ocak Çarşamba günü için Ordu Üniversitesi'nden henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Üniversite öğrencilerinin, rektörlüğün resmi internet sitesini ve duyuru kanallarını takip etmeleri öneriliyor.

Hava koşullarının olumsuz seyretmesi durumunda üniversite yönetimi ek önlemler alabilir.

Kar tatili kararı nasıl alınır?

Kar tatili kararları, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile valiliklerin meteoroloji raporları ve yol durumu değerlendirmesi sonucu alınır. Öğrenci güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda eğitime ara verilebilir.

Ordu'da kar yağışı devam ederken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.