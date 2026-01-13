Kastamonu için Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı yapıldı. Yağışların gece saatlerinden başlayarak sabah saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam edeceği aktarıldı. Öğrencilerde bu gelişmelerle birlikte 14 Ocak Çarşamba gününde Kastamonu'da okulların tatil olup olmayacağını merak eder oldu.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kastamonu 14 Ocak okullar tatil mi?

Meteoroloji'den gelen uyarılarla birlikte kar yağışı etkisini gösterirken Kastamonu Valiliği'nden bir son dakika açıklaması yapılmadığından Kastamonu'da 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil değildir.

Kastamonu Valiliği'nden kar tatili ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Hava koşullarının değişmesi durumunda valilik tarafından yeni bir açıklama yapılması beklenmektedir.

Kastamonu hava durumu 14 Ocak

Kastamonu ve ilçeleri için 14 Ocak hava durumu tahminleri şöyle:

Kastamonu: Aralıklı kar yağışlı. -2 derece

Aralıklı kar yağışlı. -2 derece Abana: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 6 derece

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 6 derece Ağlı: Aralıklı kar yağışlı. -4 derece

Aralıklı kar yağışlı. -4 derece Araç: Aralıklı kar yağışlı. 2 derece

Aralıklı kar yağışlı. 2 derece Azdavay: Aralıklı kar yağışlı. -3 derece

Aralıklı kar yağışlı. -3 derece Bozkurt: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 5 derece

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 5 derece Cide: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 5 derece

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 5 derece Çatalzeytin: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 4 derece

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 4 derece Daday: Aralıklı kar yağışlı. -3 derece

Aralıklı kar yağışlı. -3 derece Devrekani: Aralıklı kar yağışlı. -2 derece

Aralıklı kar yağışlı. -2 derece Doğanyurt: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 6 derece

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 6 derece Hanönü: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 4 derece

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 4 derece İhsangazi: Aralıklı kar yağışlı. 0 derece

Aralıklı kar yağışlı. 0 derece İnebolu: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 6 derece

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 6 derece Küre: Aralıklı kar yağışlı. -3 derece

Aralıklı kar yağışlı. -3 derece Pınarbaşı: Aralıklı kar yağışlı. -1 derece

Aralıklı kar yağışlı. -1 derece Seydiler: Aralıklı kar yağışlı. -3 derece

Aralıklı kar yağışlı. -3 derece Şenpazar: Aralıklı kar yağışlı. 1 derece

Aralıklı kar yağışlı. 1 derece Taşköprü: Aralıklı kar yağışlı. -3 derece

Aralıklı kar yağışlı. -3 derece Tosya: Aralıklı kar yağışlı. -1 derece

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde Kastamonu'nun iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklediğini açıkladı. Vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Kastamonu Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelirse haberimiz güncellenecektir.