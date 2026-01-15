Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Karadeniz Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu geçeceği ve batı kesimlerden başlayarak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler yer aldı. Buna göre, yağışların Kastamonu çevreleri ve Sinop'un kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri de bekleniyor.

Gece boyunca etkili olan kar yağışı, Ordu'nun birçok ilçesinde kendini gösterdi. Öğrenciler ve veliler, yarın 16 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Ordu'da hangi ilçeler var?

Ordu'da Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde öğrenciler kar tatili olup olmayacağını bekliyor.

16 Ocak Ordu'da okullar tatil mi?

Şu ana kadar Ordu Valiliği'nden herhangi bir son dakika açıklaması gelmediği için 16 Ocak Cuma günü Ordu'da okullar ve Ordu Üniversitesi tatil değil. Ancak kar yağışının şiddeti ve yolların durumuna göre Valilik, gün içinde bir açıklama yapabilir.

Ordu Valiliği'nin kar yağışının seyrine göre karar vereceği öğrenildi. Eğer yağışın şiddeti artarsa ve ulaşımda aksaklıklar yaşanırsa, okullar için tatil kararı alınabilir. Öğrenci ve velilerin Valilik açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.

Ordu Üniversitesi tatil mi?

16 Ocak Cuma günü için Ordu Üniversitesi'nden de henüz bir tatil açıklaması yapılmadı. Üniversite öğrencilerinin de Rektörlük ve Valilik açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının devam etmesi ve kar yağışının etkisini sürdürmesi durumunda, Ordu Valiliği'nin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor. Vatandaşlar, resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.