29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başlayan kura çekimleri, 12-18 Ocak haftasında yedi ilde devam ediyor. Gümüşhane ve Bayburt'ta 12 Ocak'ta yapılan kuralardan sonra sıra Artvin ve Rize'ye geldi. Hafta sonu Erzurum ve Malatya'da, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da kura çekimi yapılacak.

15 Ocak TOKİ kura çekimi hangi illerde?

Artvin - 1020 konut Artvin'de toplam 1020 sosyal konut için bugün kura çekilişi gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura, canlı yayınla izlenebilecek.

Rize - 2042 konut Rize'de 2 bin 42 konut için hak sahipleri bugün belirlenecek. İlin farklı ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvuran binlerce kişi sonuçları merakla bekliyor.

Kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Ayrıca e-Devlet üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek. Asil ve yedek hak sahipleri listesi, kura çekiminden kısa süre sonra yayımlanacak.

Önümüzdeki günlerde hangi illerde kura var?

12-18 Ocak haftasında toplam yedi ilde 21 bin 49 konut için kura çekimi yapılacak. Hafta programı şu şekilde:

12 Ocak: Gümüşhane (940 konut) ve Bayburt (723 konut)

15 Ocak: Artvin (1020 konut) ve Rize (2042 konut)

17 Ocak: Erzurum (4905 konut) ve Malatya (9659 konut)

18 Ocak: Erzincan (1760 konut)

17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ne zaman?

En çok başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kura çekim tarihleri henüz açıklanmadı. Büyük illerdeki kura çekimlerinin Şubat ayında yapılması bekleniyor.

Proje detayları

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine toplam 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı ve geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242 bin 766 olarak belirlendi. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunuluyor. İlk teslimatların deprem bölgesinde 2026, diğer illerde Mart 2027'de yapılması planlanıyor.