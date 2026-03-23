Şirketin resmi açıklamasında projenin "galaktik bir medeniyet olma yolundaki bir sonraki adım" şeklinde tanımlanması, TERAFAB'ın boyutları hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki bu devasa tesis neden bu kadar kritik ve hangi ihtiyaçlara yanıt verecek?

TERAFAB neden inşa ediliyor?

Proje kapsamında yılda 1 terawatt kapasiteye sahip bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Bu tesis; bellek üretimi ve gelişmiş paketleme süreçlerini tek bir çatı altında toplayacak. Açıklamaya göre güneş enerjisinden maksimum verim elde edebilmek adına her yıl 100 milyon ton güneş enerjisi yakalama sistemi uzaya gönderilmesi gerekiyor. Söz konusu sistemin hayata geçmesi için yörüngeye milyonlarca ton araç fırlatma kapasitesi, güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka uyduları ve inşaat sürecinde görev alacak milyonlarca Tesla Optimus robot şart.

Mevcut çip kapasitesi neden yetersiz kalıyor?

Musk'a göre yalnızca Optimus robotlar için 100 ila 200 gigawatt arasında çip lazım. Güneş enerjili yapay zeka uyduları içinse ihtiyaç terawatt seviyelerine çıkıyor. Bu rakamlar, küresel çip üreticilerinin 2030 yılına kadar sunabileceği toplam kapasiteyi bile aşıyor. 2 nm üretim süreciyle milyarlarca çip üretmeyi hedefleyen TERAFAB, bugünün kapasitesi ile geleceğin talebi arasındaki uçurumu kapatma amacı taşıyor.

Elon Musk'tan Samsung ve TSMC'ye mesaj

Musk, mevcut tedarik zincirindeki Samsung, TSMC ve Micron gibi firmalara teşekkür etmekle birlikte, bu şirketlerin büyüme hızının kendi hedeflerinin çok gerisinde kaldığını vurguladı. Dünyadaki tüm fabrikaların toplam üretim gücünün TERAFAB'ın kapasitesinin yalnızca yüzde 2'sine denk geldiğini belirten Musk, projenin boyutunu çarpıcı bir karşılaştırmayla gözler önüne serdi.

SpaceX'in Ay planları da masada

TERAFAB duyurusunun yanı sıra Musk'ın SpaceX için Ay odaklı planları da dikkat çekti. Musk, şirketin önceliğini Ay'da kendi kendine büyüyebilen bir şehir kurmaya çevirdiğini ifade etti. Mars'a yalnızca 26 ayda bir ulaşılabilirken Ay'a her 10 günde bir fırlatma yapılabilmesi, Ay'ı çok daha hızlı bir seçenek haline getiriyor. Bununla birlikte Musk, yaklaşık 5 ila 7 yıl içinde Mars şehri projesine de başlanacağını sözlerine ekledi.