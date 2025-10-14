Son Mühür- Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural’ı kaybetmenin derin acısını yaşamıştı. Kanserle uzun süredir mücadele eden Vural’ın vefatı, ünlü oyuncuyu derinden sarsmıştı.

Annesini kaybetti: “Sensiz nasıl yapacağım bilmiyorum”

Ünlü oyuncu, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla paylaşmıştı. Şahinkaya, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum.

Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim.”

Ankara’daki annesinin evini ziyaret etti

Acı kaybının ardından bir süre sessizliğe bürünen Şahinkaya, annesinin Ankara’daki evine yaptığı ziyaretle yeniden gündeme geldi. Oyuncu, annesinin yaşadığı evi ziyaret ederken hissettiklerini takipçileriyle paylaştı.

“O eve nasıl gireceğim diye korkuyordum”

Ünlü oyuncu, annesinin evine gitmeden önce yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: “Son bir buçuk yıl annemle İstanbul'daydık zaten, birlikte. Ondan önce annem burada, Ankara'daki evinde yaşıyordu.

Ben de uzun süredir gelemiyordum ve buraya gelmek benim için o kadar korkutucuydu ki, size anlatamam. Sürekli kuruntu yapıyordum, ‘O eve nasıl gireceğim? Mahvolacağım, her şey kötü olacak’ diye…”

“Gelecekle ilgili kuruntu yapıyoruz ama öyle olmuyor”

Şahinkaya, annesinin evine adım attığında hissettiği duyguların beklediğinden çok farklı olduğunu da şu sözlerle paylaştı:

“Dün İstanbul'daki evimde yataktan bile kalkamadım; endişelenmekten ne yapacağımı bilemedim. Ama buraya geldiğimde hissettiklerim tarifsiz…

Biliyor musunuz, aslında burası bana aitmiş. Bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki… İşte, gelecekle ilgili kuruntu yapıyoruz ama hiç düşündüğümüz gibi olmuyor.”

“Anne kokusu her yerde”

Şahinkaya’nın paylaşımları, takipçilerinden de büyük destek gördü. Oyuncunun sözleri, “anne sevgisinin ve özleminin en saf hali” olarak yorumlandı.

Annesinin anısını yaşatmak isteyen Şahinkaya, “Bu evde olmak bana iyi geldi, çünkü her köşede onun sesi, kokusu ve hatırası var” sözleriyle duygularını ifade etti.