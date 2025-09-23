Son Mühür- 3 Mart 2023 tarihinde Sydney Havalimanı yakınlarındaki Banksmeadow bölgesinde faaliyet gösteren Kellogg’s fabrikasında ciddi bir iş kazası meydana geldi. Mühendislik firması Chess’in uzun yıllardır çalıştığı iki çalışanı, Bassam Ghosn ve Hojin Lee, yükleme iskelesinde hasarlı bir kapı braketi üzerinde bakım çalışması yürütüyordu.

Forklift çarpması sonrası platform devrildi

O sırada bir forklift sürücüsü, platformun bulunduğu alanda geri manevra yaparken yükseltilmiş platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform devrildi ve iki işçi yaklaşık dört metre yükseklikten zemine düştü.

İşçilerin yaralanmaları ve hastane süreci

Daily Mail’in aktardığı bilgilere göre, kazada Bassam Ghosn’un leğen kemiği parçalandı ve omurgasında kırıklar oluştu. Ghosn, 12 hafta boyunca hastanede tedavi gördü.

Hojin Lee ise sol elini kırarak dört ay boyunca iş göremez hale geldi. Mahkeme kayıtlarında, kazanın her iki işçinin yaşamını fiziksel, duygusal ve ekonomik açıdan olumsuz etkilediği vurgulandı.

Güvenlik ihmaline dikkat çekildi

Mahkeme belgelerinde, forklift sürücüsüne yükleme iskelesinin boş olduğu bilgisinin verildiği, ancak platform çevresinde herhangi bir uyarı levhası veya bariyer bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca, kazadan önce hazırlanması gereken risk değerlendirme formlarının her iki çalışanın adına imzalanmış olmasına rağmen, Ghosn ve Lee bu imzaların kendilerine ait olmadığını ifade etti. Yargı, Kellogg’s’un mevcut güvenlik prosedürlerini uygulamadığını ve temel iş güvenliği kurallarını ihlal ettiğini tespit etti.

Şirkete 510 bin dolar ceza

İhlalin orta düzeyde ciddi olduğu değerlendirilerek Kellogg’s’a 680 bin Avustralya doları para cezası kesildi. Ancak şirketin suçu kabul etmesi nedeniyle ceza yüzde 25 indirimle 510 bin dolara düşürüldü. ,

Yargıç Jane Paingakulam, Kellogg’s’un geçmişte 10 iş sağlığı ve güvenliği ihlali bulunduğunu, son ihlalin ise 25 yıl önce gerçekleştiğini belirterek şirketin genel olarak “iyi karakterli” bir şirket olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Kellogg’s’tan pişmanlık

Kellogg’s Avustralya ve Yeni Zelanda Tedarik Zinciri Direktörü Glen Wojcinski, mahkemede kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Wojcinski, olayın ardından mağdurları ziyaret ettiklerini ve sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, fabrikanın yükleme alanında kapsamlı güvenlik önlemlerinin alındığı ve personelin ek eğitimlerle bilgilendirildiği ifade edildi.