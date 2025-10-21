Yapay zekâ alanında devrim yaratan OpenAI, şimdi de ChatGPT Atlas adını verdiği yeni yapay zekâ destekli web tarayıcısını duyurdu. Bu hamle, şirketin sadece sohbet robotlarıyla sınırlı kalmayıp, doğrudan internet deneyimini dönüştürme vizyonunu ortaya koyuyor.

Yeni tarayıcı, ChatGPT’nin yeteneklerini doğrudan web ortamına entegre ederek kullanıcılara daha kişisel, etkileşimli ve üretken bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.

İlk olarak macOS kullanıcılarına sunulacak

OpenAI, resmi duyuruyu X (Twitter) üzerinden yaptı. Şirket, daha önce paylaştığı gizemli gönderilerle merak uyandırmış, ardından ChatGPT Atlas’ı resmen tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre tarayıcı, ilk etapta yalnızca macOS kullanıcılarına açılacak. Ancak Windows, iOS ve Android için desteklerin “yakında” geleceği belirtildi. Böylece ChatGPT Atlas, kısa sürede tüm ekosistemlerde yer almayı hedefliyor.

Tarayıcıda ChatGPT deneyimi: Etkileşimli web

ChatGPT Atlas, klasik tarayıcılardan farklı olarak kullanıcıların internetteki içeriklerle doğrudan yapay zekâ aracılığıyla etkileşim kurmasını sağlayacak. Kullanıcılar, arama yaparken ChatGPT’ye doğrudan sorular yöneltebilecek, içerikleri özetleyebilecek veya sayfa üzerindeki bilgileri analiz ettirebilecek.

Bu sistem, yapay zekânın yalnızca yanıt veren bir asistan olmaktan çıkıp, web gezintisinin aktif bir parçası haline gelmesini amaçlıyor. OpenAI’nin bu hamlesi, teknoloji devleri arasındaki yapay zekâ tabanlı tarayıcı yarışını daha da hızlandırdı. Google, Gemini modelini Chrome tarayıcısına entegre ederek benzer bir yönelim göstermişti. Perplexity ise yılın başlarında Comet adında yapay zekâ destekli bir tarayıcıyı piyasaya sürmüştü. OpenAI’nin ChatGPT Atlas hamlesi, bu alandaki rekabeti yeni bir seviyeye taşıdı.

Sam Altman: “Yeni ürünümüzle gurur duyuyorum”

OpenAI CEO’su Sam Altman, X üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni ürünün kendisini “oldukça heyecanlandırdığını” belirtti. Altman, ChatGPT Atlas’ın yapay zekânın günlük internet kullanımını kökten değiştirecek bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

“ChatGPT Atlas, insanların internette bilgiye erişme şeklini yeniden tanımlayacak.”

İnternette yeni bir dönem başlıyor

ChatGPT Atlas’ın tanıtımı, yapay zekânın artık yalnızca sohbet robotlarıyla sınırlı kalmadığını, doğrudan kullanıcı deneyiminin merkezine taşındığını gösteriyor.