Gezegenler hakkında yeni mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de gezegenimiz Dünya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. NASA tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre, gezegenimiz Dünya artık iki aya sahip. Kısa bir süre devam edeceği öğrenilen bu gelişmenin nasıl meydana geldiği ise merak konusu. Peki bu durum nasıl meydana geliyor? İşte detaylar...

Küçük bir asteroit!

Bu yeni mini uydu, küçük bir asteroit olarak dikkat çekiyor. Nesne, Dünya’nın yer çekimi tarafından geçici olarak yakalanacağı bir yörüngede ilerliyor. Sadece belirli bir süre Dünya'nın yörüngesinde kalacak olan bu nesne, bu süre içinde gezegenimizin çevresinde sadece bir yörüngeyi tamamlayıp hızla uzaklaşacak.

2024 yılında da gerçekleşmişti!

Benzer bir gök olayı 2024 yılında da gerçekleşmişti. Küçük bir asteroit, 29 Eylül’den 25 Kasım’a kadar Dünya’nın yörüngesinde kalmıştı.

