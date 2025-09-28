Güne 41,3805 liradan başlayan Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla 41,5833 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 48,7216 seviyesinde seyrediyor.

Son günlerde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Yatırımcılar özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikalarına ilişkin mesajları yakından takip ediyor.

Döviz kurları – 28 Eylül 2025 sabahı

Dolar/TL: 41,3805 (alış) – 41,5833 (satış)

Euro/TL: 48,7216

Sterlin/TL: 55,12 (güncel seviyeler)

Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini, yatırımcıların ise özellikle enflasyon verileri ve faiz kararlarına odaklanması gerektiğini belirtiyor.