Son Mühür- Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atılan “Biji Serok Apo” sloganına sert tepki gösterdi. Erdağ, bu tür söylemlerin milletin iradesine ve ülkenin birliğine açık bir saldırı olduğunu belirtti.

“MECLİS’TE ATILAN SLOGAN, MİLLİ İRADEYE SALDIRIDIR”

Erdağ açıklamasında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ‘Biji Serok Apo’ sloganlarının atılması, bu ülkenin bağımsızlığına, birliğine ve millet iradesine açık bir saldırıdır. Egemenliğimizin simgesi olan Meclis’te terörist başının adının anılması, yalnızca milli iradeye değil, bu ülkenin her bir ferdine yapılmış bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİLERE VEFA VURGUSU

Şehit ve gazilerin fedakarlıklarına da vurgu yapan Erdağ, “Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların emanet ettiği bu ülkenin çatısı altında, bölücülüğün ve terörün sesi asla yükselemeyecektir” dedi.

“MİLLETİN MECLİSİ’NDE TERÖRE YER YOK”

Erdağ, Meclis kürsüsünden terör örgütünü öven herhangi bir söylemin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “TBMM, milletin iradesinin kalbidir. Orada atılacak her slogan, söylenecek her söz bu milleti temsil eder. Terörü öven, katilleri yücelten hiçbir söz bu kürsüde yankılanamaz, yankılanmamalıdır” dedi.

Açıklamasını, “Bu provokatif eylemi nefretle kınıyor, Apo ve tüm katillerini lanetliyorum. Egemenliğimiz, birliğimiz ve Cumhuriyetimizin değerleri sonsuza dek yaşayacaktır” sözleriyle sonlandıran Erdağ, kamuoyuna sağduyu ve birlik çağrısında bulundu.