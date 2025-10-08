İzmir’in Bornova ilçesinde hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan firari hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Şüpheli motosikletli timler tarafından durduruldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi fark etti. Polis ekipleri, şahsın davranışlarından şüphelenerek durdurma işlemi gerçekleştirdi.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu

Yapılan kimlik tespitinde, şahsın “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.S. olduğu ortaya çıktı. Ekipler, uzun süredir aranan ve yakalanması güç olan firari zanlının kısa sürede tespit edilmesini sağlayan başarılı çalışmayı tamamladı.

Cezaevine sevk edildi

Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararının ardından cezaevine gönderilen zanlı, yasal süreç çerçevesinde tutuklu olarak kalacak. Polis yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.