Son Mühür- URAP Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin farklı alanlardaki akademik performansını ortaya koymak için hazırladığı 2025-2026 alan sıralaması belli oldu. 78 farklı bilim alanının değerlendirildiği sıralamada Dokuz Eylül Üniversitesi, 6 bilim alanında Türkiye ve dünya sıralamasına girmeyi başardı.

DEÜ, 6 bilim alanında sıralamaya girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi, URAP 2025-2026 Dünya Alan Sıralaması’nda 6 farklı bilim alanında derece elde etti. Üniversitenin sıralamadaki yerleri şöyle:

Sinir Bilimleri: Türkiye 3. | Dünya 479.

Psikoloji ve Bilişsel Bilimler: Türkiye 4. | Dünya 584.

Tıp ve Sağlık Bilimleri: Türkiye 10. | Dünya 881.

Biyoloji Bilimleri: Türkiye 12. | Dünya 1.239.

Kimya Bilimleri: Türkiye 22. | Dünya 1.406.

Mühendislik: Türkiye 25. | Dünya 1.275.

“Akademik performansımızı küresel ölçekte güçlendirmeye devam ediyoruz”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin 6 farklı bilim alanında elde ettiği derecelerin akademik çalışmalar açısından önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, elde edilen sonuçların üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini ve araştırmacı kimliğini ortaya koyduğunu ifade ederek açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bilimsel üretim ve akademik performansımızı küresel ölçekte güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. URAP 2026 Alan Bazlı Sıralamasında 6 farklı bilim alanında elde ettiğimiz dereceler, akademisyenlerimizin nitelikli bilimsel çalışmalarının ve üniversitemizin araştırmacı kimliğinin önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği ve katkısı bulunan tüm araştırmacılarımıza teşekkür ediyor, Dokuz Eylül Üniversitemizin bilim dünyasındaki küresel konumunu daha da ileriye taşımaya devam edeceğimize inanıyorum."