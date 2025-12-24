Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Pınar Caddesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı yenilemenin ardından Pınarbaşı 7004 Sokak’ta kavşak düzenlemesine geçti. Çalışma ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun ve kazaların azaltılması hedeflendi.

Yoğun saatlerde yaşanan sorunlara çözüm

Pınarbaşı merkezine ve düğün salonları bölgesine uzanan güzergahta yürütülen kavşak düzenlemesi, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sorunlarına kalıcı çözüm üretmeyi amaçladı. Yeni düzenleme ile araç ve yaya güvenliğinin artırılması, trafik akışının daha kontrollü hale getirilmesi planlandı.

Başkan Eşki çalışmaları yerinde inceledi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, devam eden çalışmaları sahada inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. İncelemelere ilgili birim yöneticileri eşlik etti.

“Önceliğimiz güvenlik ve yaşam kalitesi”

Başkan Ömer Eşki, Bornova’nın tüm mahallelerinde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve akıcı hale getirmek için planlı şekilde çalıştıklarını belirtti. Pınar Caddesi’ndeki yenilemenin ardından yapılan kavşak düzenlemesiyle trafik sıkışıklığı ve kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Ulaşım yatırımları ilçe geneline yayılıyor

Bornova Belediyesi’nin ulaşım yatırımları ana arterlerle sınırlı kalmadan mahalle içi yolları ve kritik kavşak noktalarını da kapsıyor. Yapılan düzenlemelerle ilçede daha düzenli, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturulması hedeflendi.