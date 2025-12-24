Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcu Lal Öktem, Avrupa’nın önemli üniversiteler arası organizasyonlarından biri olan Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası’nda alp disiplini yarışlarında piste çıkarak üniversitesini ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Val di Zoldo’da Avrupa buluşması

İtalya’nın Val di Zoldo kentinde düzenlenen şampiyona, kayak alp disiplini, snowboard ve kar voleybolu branşlarında gerçekleştirilen yarışmaların ardından kapanış töreniyle sona erdi. Organizasyon, 16 Avrupa ülkesinden 57 üniversiteyi ve 300’ü aşkın sporcu ve yetkiliyi bir araya getirerek uluslararası ölçekte büyük ilgi gördü.

Alp disiplininde büyük slalom ve slalom mücadelesi

Yaşar Üniversitesi adına yarışan Lal Öktem, alp disiplini branşında büyük slalom ve slalom yarışlarında start aldı. Kış sporlarının yaygın olmadığı bir şehirde yetişmesine rağmen disiplinli antrenman süreci ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Öktem, zorlu parkurlarda ortaya koyduğu mücadeleyle organizasyonda öne çıkan isimler arasında yer aldı.

“Unutamayacağım bir deneyim oldu”

Şampiyona sonrasında değerlendirmelerde bulunan milli sporcu Lal Öktem, organizasyonun kendisi için önemli bir kazanım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Antrenmanlar oldukça planlı ve disiplinliydi. Farklı ülkelerden üniversite öğrencisi sporcularla aynı ortamda bulunmak benim için çok değerliydi. Bu organizasyon, hem milli sporcu kimliğim hem de üniversitem adına önemli bir uluslararası deneyim sundu. Motivasyonumu ve hedeflerimi daha da güçlendirdi. Üniversiteme bu fırsatı sağladığı için teşekkür ediyorum. Gerçekten unutamayacağım bir deneyim yaşadım.”

Yaşar Üniversitesi’nden uluslararası arenada ilk adım

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası’na ilk kez katılarak kış sporları alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırdı. Üniversite adına elde edilen bu deneyim, ilerleyen dönemlerde uluslararası spor organizasyonlarına katılım konusunda önemli bir referans ve motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Gelecek organizasyonlara güçlü motivasyon

Bu katılım, Yaşar Üniversitesi’nin spor alanındaki uluslararası hedefleri açısından önemli bir eşik olarak görülürken, öğrencilerin uluslararası düzeyde deneyim kazanmasına da katkı sağladı. Üniversite yönetimi ve sporcular açısından organizasyon, yeni başarıların kapısını aralayacak bir adım niteliği taşıyor.