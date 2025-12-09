5 aylık hamile Melek Sert’in (37) normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği, başlangıçta ‘ölü’ raporu ile aileye teslim edildi. Ancak defin sırasında kalbinin attığı fark edilen bebek, yoğun bakıma alınarak bir hafta yaşam mücadelesi verdi. Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine aile, hastane ve sağlık personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ihmale rastlanmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verirken, aile kararın ardından tekrar şikayetçi oldu.

Doğum öncesi ve ilk müdahaleler

Yüreğir ilçesinde yaşayan Melek Sert, 27 Aralık 2021’de sancı ve kanama şikâyetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen Sert, 30 Aralık’ta taburcu edildi. Ertesi gün rahatsızlanması üzerine Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı. Durumu 2 Ocak günü ağırlaşan Sert, düşük yaparak 5 aylık bebeğini normal doğumla dünyaya getirdi.

Bebeğin ölümü raporlandı ve kefenlenerek aileye teslim edildi. Melek ve Hasan Sert çifti, haberle büyük üzüntü yaşadı.

Mezarlık yolunda hayat belirdi

Herekli Mahallesi Mezarlığı’na doğru ilerlerken, Hasan Sert, bebeğin ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğin kalbinin attığını fark eden Sert, ambulans çağırdı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan bebek, 7 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ancak hayatını kaybetti.

Hasan Sert, yaşananları şöyle anlattı: “Doktorlar ilk önce çocuğun sinirsel refleksle ağladığını söylediler. Bana, koyun örneğini verip ‘Kesim sonrası 2 saate kadar refleks gösterebilir’ dediler. Ben ısrar ettim, kalp ve nabız testi yapıldı. Test sırasında bebeğin yaşadığı anlaşıldı, tedavi altına alındı. Fakat ömrü bir haftaymış, sonrasında vefat etti.”

Savcılık takipsizlik kararı verdi

Bebeğin ölüm raporu düzenleyen hastane ve sağlık personeli hakkında yapılan şikâyet sonrası savcılık inceleme başlattı. İncelemenin ardından doktor ve hastane açısından ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak Sert ailesi karara itiraz etti.

Hasan Sert, “Yaşayan bebeğe ‘ölü’ raporu verilip teslim edilmesine anlam veremiyoruz. Prosedüre göre, 20 haftadan küçük veya 400 gramın altındaki bebeklerin yaşama şansı olmadığı kabul ediliyormuş. Ancak yapılan araştırmalarda, 400 gramdan hafif olsa dahi nabzının dinlenmesi gerektiğini öğrendik. Savcılık takipsizlik kararı verdi, biz tekrar şikayetçi olduk” dedi.

“İhmal cezalandırılmalı”

Sert, yaşananları ve sağlık personelinin ihmali olduğunu düşündüklerini vurguladı: “Çocuğum doğumda yaşıyordu, fark edilmeden ‘ölü’ raporu düzenlendi ve bize teslim edildi. Yaşadığı anlaşılsaydı, kuvöze alınarak belki yaşayacaktı.

Ölmeseydi, şu an 3 yaşında olacaktı. Doğumda bebeğin yaşayıp yaşamadığını kontrol etmeyen sağlık personelinin ihmali yok sayılması doğru değil. Takipsizlik kararına itiraz ettim, ihmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum.”