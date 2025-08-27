Son Mühür- En son Mayıs ayında askeri alanda karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan’ın arasında şimdi de su gerilimi var.

Hindistan, Çarşamba günü Keşmir bölgesindeki nehirler üzerindeki tüm büyük barajların kapaklarını şiddetli yağışların ardından açtığını ve komşu Pakistan'ı nehir aşağısında sel olasılığı konusunda uyardığını söyledi.

Pakistan, İslamabad'ın uyarıyı aldığını ve ardından Hindistan'dan ülkeye akan üç nehirde taşkın uyarısı yayınladığını bildirdi.

120 milyon insan tehlike altında...

Pakistanlı yetkililere göre, Pakistan'ın kalbi olan Pencap eyaleti, şiddetli yağışlar ve Hindistan'ın barajlardan saldığı ve sınırın ötesine akan fazla su nedeniyle "olağanüstü yüksek" bir sel riskiyle karşı karşıya.

Pakistan Pencap eyaleti, ülkenin tahıl ambarı konumunda ve 240 milyonluk nüfusunun yarısına ev sahipliği yapıyor.

1947 yılında iki ülke bağımsızlığını kazandığında iki ülke arasında paylaşılan Pencap eyaletinde halihazırda sel baskınına maruz kalan bölgelerdeki insanları kurtarmak ve yardım ve tahliye çalışmaları için ordu birlikleri göreve çağırıldı.

Pakistan'da muson mevsiminin haziran sonunda başlamasından bu yana meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 802'ye ulaşırken, bu ölü sayısının yarısı sadece bu ayda meydana gelmişti.