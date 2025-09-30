İstanbul Valisi Davut Gül, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı Sıfır Atık İstanbul İstişare Toplantısı'na katıldı. Sıfır Atık Vakfı'nda gerçekleşen ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş gibi önemli isimleri bir araya getiren toplantıda Vali Gül, İstanbul'un çevre hedeflerine ulaşması için atılacak somut adımları duyurdu. Gül, çevre sorunlarına odaklanmak yerine çözümün bir parçası olunması gerektiğini vurgulayarak, her bireyin kendi yaşamında yapacağı küçük katkıların önemine değindi.

Vali Gül: "Çocuklarımız bizden daha bilinçli"

Konuşmasında Türkiye'nin son sekiz yılda Sıfır Atık projesinde kat ettiği mesafeye dikkat çeken Vali Davut Gül, projeye dair toplumsal farkındalığın arttığını belirtti. Kamu kurumlarından okullara kadar her kesimin bu konuda tecrübe edindiğini ve bilinçlendiğini ifade eden Gül, özellikle yeni neslin çevre konusunda yetişkinlerden daha duyarlı olduğunu vurguladı. Gül, "Artık çocuklarımız bizden daha bilinçli, her atığın çöp olmadığını, bunun bir değeri olduğunu ve çevrenin sonsuza kadar böyle gitmeyeceğini biliyoruz. Evlatlarımız bizden daha iyi biliyor," dedi. İstanbul'daki tüm okul ve kamu kurumlarında atıkların kaynağında ayrıştırıldığını belirten Vali, mevcut aksaklıkları da en aza indirmek için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

300 okula yenilikçi sıfır atık projesi: 5 yeni kazanım yolda

İstanbul Valisi Davut Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sağladığı finansman desteğiyle, Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 300 okulda farklı ve yenilikçi bir Sıfır Atık uygulaması başlatılacağını açıkladı. Bu projenin sonunda beş temel kazanım hedefleniyor:

Temizlik Robotları: İlk ve en önemli adım olarak okullara temizlik robotları alınacağını duyuran Gül, bu sayede okullardaki temizlik kalitesinin artırılacağını ve insana dayalı temizliğin yerini makine destekli sistemlere bırakacağını denemek istediklerini belirtti.

Su Tasarrufu ve Verimli Kullanım: Suyun verimli kullanılması gerekliliğine dikkat çeken Vali Gül, her sonbaharda yaşanan su rezervi kaygısının önüne geçmek amacıyla okullarda sensörlü, harekete duyarlı musluklar ve bataryalar tesis edileceğini bildirdi.

Atık Ayrıştırma Altyapısı: Özellikle büyük okullarda zaten mevcut olan, ancak tüm okullara yaygınlaştırılacak şekilde, atıkların alanında ayrıştırılması için yeni kutuların ve sistemlerin kurulacağını ifade etti.

Yeşil Okul Bahçeleri: Dördüncü adım olarak, okul bahçelerinde 8 ila 10 yaşlarında boylu fidanların ve ağaçların dikilerek çevre düzenlemelerinin yapılacağı belirtildi.

Ücretsiz İçme Suyu: Son kazanım olarak ise öğrencilerin sağlıklı içme suyuna kolayca ulaşabilmeleri için okullara arıtma cihazları yerleştirileceği açıklandı.

Vali Gül, her yapılan eylemin milyonda bir bile olsa olumlu katkı sağlamasını amaçladıklarını belirterek, projelerin başarısı için başta gönüllüler olmak üzere tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu adımlar, İstanbul'un sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.