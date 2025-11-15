Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili boyunca il genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve çağdaş koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla sınıflarda, koridorlarda, ortak kullanım alanlarında ve okul bahçelerinde gerekli yenilemeler yapıldı.

185 Atatürk büstü ve 84 Atatürk köşesi hazırlandı

Ara tatil sürecinde belediye ekipleri, 5 ilçede toplam 8 okulda bakım ve onarım çalışmaları yürütürken, okulların talebi üzerine Atatürk büstü ve Atatürk köşelerinin yenilenmesine de öncelik verdi. Bu kapsamda il genelinde 185 Atatürk büstü ve 84 Atatürk köşesi okullara kazandırıldı. Ekipler ayrıca tüm okullarda bahçe yıkama ve çevre temizliği yaparak eğitim ortamlarının daha hijyenik hale gelmesini sağladı.

“Büyükşehir’e teşekkür ederiz”

Yeniköy Mahalle Muhtarı Serkan Demircan, Atatürk büstü ve köşesinin yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını belirterek şunları söyledi: “Okul Aile Birliği bizden yenileme talep etti. Büyükşehir ekipleri ara tatilde çalışmayı tamamladı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

“Okul bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bina Tesis Şube Müdürü Vekili Ufuk Şimşek, gelen taleplere göre hareket ettiklerini belirterek: “Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatıyla okul bakım-onarım çalışmalarını ve Atatürk büstleri ile köşelerinin yenilenmesini tamamladık. Bugüne kadar 185 Atatürk büstü ve 84 Atatürk köşesi yaptık” dedi.

Başkan Aras: “Çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitim kurumlarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Eğitim kurumlarımızdan gelen talepleri hiçbir zaman geri çevirmedik. Ara tatil boyunca okullarımızda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yaptık. Atatürk büstleri ve köşelerinin yenilenmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Cumhuriyetimizin değerlerini geleceğe aktarmak, çocuklarımızın Atatürk’ü doğru tanımasını sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz.”